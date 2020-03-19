كورونا انحسر في الصين وأوروبا أصبحت مركز الوباء

( المستقلة)…. شهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام وذلك بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أنّها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بالفيروس، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير الماضي.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 152 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 8565 إصابة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أقل من 100 حالة عدوى جديدة على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وهناك 97 من حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول، وقالت المراكز إن إصابة ما لا يقل عن 74 من نزلاء دار لرعاية المسنين بالفيروس تأكدت هذا الأسبوع.

وعودة إلى الصين التي ولد فيها الفيروس، فرغم عدم تسجيل حالات إصابة محلية جديدة، إلا أنها سجلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج. إلا أن السلطات الصينية أكدت أن خطر انتشار كورونا في مقاطعة هوبي ما زال قائماً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.

إغلاق مترو الأنفاق في لندن وتمديد إجراءات إيطاليا

يأتي ذلك فيما أعلنت العاصمة البريطانية لندن عن إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بدءا من اليوم الخميس، مع تقنين ساعد عمل النقل العام، للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات البريطانية عن وضع 20 ألف جندي على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس التاجي.

وفي إيطاليا، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، الخميس، أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا “ستمدد إلى ما بعد موعدها” المقرر في 3 أبريل فيما تخطت عدد الإصابات في ألمانيا الـ 10 آلاف حالة.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا عن أول وفاة على أراضيها لمصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت الفلبين عن 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 217.

أول وفاة في كوستاريكا وحظر تجول في بنما

سجلت كوستاريكا، الأربعاء، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، الذي وصل أيضاً إلى نيكاراغوا والسلفادور، بينما حاولت السلطات في كل من بنما وبوليفيا والبيرو الحد من تفشي الوباء بفرض حظر تجول، في حين أعلنت تشيلي حالة الكوارث ونشرت الجيش للحد من تفشي الوباء.