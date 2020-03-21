كورونا …. الصحة تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس

وذكرت الوزارة في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم انه “تم تسجيل عبر مختبرات الصحة العامة المركزي من عموم المحافظات إصابات بلغت ٢١ اصابة مؤكدة وثلاث وفيات”.

وأضافت أن “الإصابات توزعت كالاتي:، حالتي إصابة في الرصافة، وأربع حالات في الكرخ وحالة إصابة في النجف، وحالة في البصرة، وحالة في المثنى وحالة إصابة في السليمانية “.