كورونا …. الصحة تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم انه “تم تسجيل عبر مختبرات الصحة العامة المركزي من عموم المحافظات إصابات بلغت ٢١ اصابة مؤكدة وثلاث وفيات”.
وأضافت أن “الإصابات توزعت كالاتي:، حالتي إصابة في الرصافة، وأربع حالات في الكرخ وحالة إصابة في النجف، وحالة في البصرة، وحالة في المثنى وحالة إصابة في السليمانية “.
وأوضحت الوزارة، أن “حالات الوفاة، كانت وفاة واحدة في الكرخ وواحدة في مدينة الطب وواحدة في البصرة”.
وأشارت إلى أن “مجموع الإصابات الكلي بلغ ٢١٤، والوفيات الكلي ١٧”.
وأكدت وزارة الصحة والبيئة، “التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”، مشددة على “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة”، داعية الجهات المعنية كافة إلى “محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة”.
وأهابت الوزارة بالجميع “الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض”.( النهاية)
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