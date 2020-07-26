كوردستان عن 197 اصابة جديدة بكورونا و ١٧ حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)… اعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان عن وفاة ١٧ مريضاً بفيروس كورونا المستجد خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت ٢٠٨٠ عملية فحص شخصت من خلالها ١٩٧ حالة إصابة توزعت على:

(٧٤ اربيل)

(٦٨ السليمانية، ٢٦ گرمیان، ٩ رابرين)

(١٣ دهوك)

(٧ حلبجة)

كما أشرت الوزارة تعافي ١٠٠ شخص

(٦٥ اربيل)

(١٠ گرمیان، ١٠ رابرين)

(٣ دهوك)

(١٢ حلبجة)

وتوزعت حالات الوفيات الـ١٧ على:

(٨ اربيل)

(٩ السليمانية)

و أصيب ١٢٤٥٠ شخصاً منذو تفشي الفيروس في اقليم كردستان وتعافى منهم ٦٨٣٥، وتوفي ٤٩١ مريضاً .(النهاية)