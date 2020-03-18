كوردستان تمدد حظر التجوال خمسة ايام اخرى

( المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تمديد فرض حظر التجوال في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة لخمسة أيام أخرى وفرضه لأول مرة في محافظة دهوك للفترة ذاتها، في مسعى لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الداخلية ريبر أحمد في مؤتمر صحفي عقده مع الحكومة المحلية في السليمانية، “كنا قد اصدرنا قرارا سابقا بفرض حظر التجوال لـ48 ساعة وبعدها مددنا الحظر لـ72 ساعة أخرى، قررنا اليوم تمديد حظر التجوال خمسة أيام اخرى”.

واوضح ان قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ الليلة في الساعة الـ12 من ليل الأربعاء – الخميس ويستمر لغاية 23/3/2020، مردفا بالقول انه “اذا اقتضت الضرورة فسيتم تمديد الحظر مرة اخرى”.

واضاف الوزير ان قرار حظر التجوال يشمل جميع محافظات الإقليم والأقضية والنواحي كافة بما فيها محافظة دهوك التي يفرض فيها حظر التجوال لأول مرة.

وأشار أحمد إلى أن قرار التمديد يأتي “بعد استشارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني والتباحث مع محافظي الاقليم كافة، واستنادا الى ما اعلنت عنه وزارة الصحة بان تلك القرارات كانت مفيدة ولها تأثير ايجابي على انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا”.( النهاية)