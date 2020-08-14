كوردستان تعلن 667 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تسجيل 667 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” الاصابات الجديدة توزعت على النحو الآتي: 411 أربيل، و61 السليمانية، و21 كرميان، 77 رابرين، 83 دهوك، و14 حلبجة.

واشار البيان الى ” تسجيل 207 حالات تعافي وكما يأتي: 122 اربيل، 29 كريمان، 43 دهوك، 13 حلبجة” ، مبيننا ان الاقليم سجل 13 حالة وفاة وكالاتي: 7 اربيل، 6 السليمانية.

واجمل البيان العدد الكلي للإصابات منذ تفشي ظهور الجائجة ولغاية الآن 20002 اصابة، تماثل 11028 منهم للشفاء التام بينما لا يزال 8262 حالة قيد العلاج توفي 712 مصابا.(النهاية)