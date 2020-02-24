كوردستان تعلن حجر اكثر من 1200 شخص عائدين من ايران

(المستقلة)… أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاثنين حجر أكثر من 1200 مواطن عائدين من ايران الى الاقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان على تواصل دائم لمتابعة الاجراءات المعدة للحيلوة دون تفشي الفيروس في الاقليم، مردفا بالقول ان وزارة الصحة الكوردستانية على تواصل مستمر ايضا مع وزارة الصحة العراقية للغرض ذاته.

واضاف “نعلن تخصيص خطوط ساخنة في مناطق ومدن اقليم كوردستان من اجل رصد اية حالة يشتبه بها كأن يكون سائح او مصاب عائد من الدول المتفشية بها الفيروس”، قائلا “سيقع على عاتقنا الاستجابة السريعة في التعامل مع المشتبه بهم”.

وشدد الوزير بالقول ان “افضل سبيل أو طريقة يتم اتباعها للوقاية من الفيروس هو رصد الحالات التي يشتبه بها”، مؤكدا انه “الان لم تسجل اية حالة يشتبه باصابتها بالمرض او مصابة فعليا”.

واشار الى انه في 13 منطقة بمدن اقليم كوردستان اربيل ودهوك والسليمانية تم تخصيص محاجر صحية للعائدين من ايران اذ سيخضعون للرقابة الصحية لمدة 14 يوما، كاشفا ان 1249 مواطنا من العائدين من ايران يخضعون حاليا للرقابة الصحية.(النهاية)