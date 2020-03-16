كوردستان تعلن ثلاث اصابات جديدة بكورونا بينها لطفل

( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، مساء الاثنين، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، “الاصابات تعود لطفل عمره اربع سنوات يسكن في ناحية تكية في السليمانية، عائد من ايران، والثانية لأمراة لها من العمر 27 عاماً.

واضاف ان الاصابة الثالثة لمرأة 45 عاما قريبة رجل الدين الذي توفي نتيجة الفيروس.

وترتفع بذلك اعداد الاصابات في الاقليم الى 37 حالة، بفيروس كورونا الذي تسبب بوفاة شخص، كما شفي من الاصابة 9 اشخاص.( النهاية)