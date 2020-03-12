كوردستان تعلن اغلاق اغلب المرافق السياحية في الاقليم

(المستقلة)… أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن اغلاق اغلب المرافق السياحية في الاقليم وذلك لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم يتضمن عدة نقاط وهي كالآتي: اغلاق المصائف ومدن الالعاب، والمجمعات السياحية، والكافتيريات كافة.

واشار البيان الى منع الجلوس لتناول الطعام في مطاعم الاكلات السريعة (بإستثناء السفري فإنه مسموح به)، واغلاق جميع المطاعم ذات النجمة والنجمتين.

واوضحت الهيئة في بيانها ان تلك القرارت تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اليوم المصادف 12/3/2020 ولغاية 1/4/2020.

وشددت الهيئة في بيانها على المديريات التابعة لها في محافظات اقليم كوردستان بتنفيذ تلك القرارات ومراقبة التزام الاماكن بتطبيقها.

واعلنت داخلية اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، حظر التنقل بين محافظات الاقليم لمدة اسبوعين، ضمن جملة اجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة انه تقرر حظر تنقل المواطنين بين محافظات الاقليم، عدا الفرق الطبية والدبلوماسية والمنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة والقوى الامنية والتجار، ولأية حالة اخرى تحتاج لموافقة غرف العمليات التي التي تم تشكيلها في المحافظات والوحدات الادارية المستقلة برئاسة المحافظ او المشرف على الادارة المستقلة، مبينا ان هذا الحظر يستمر اعتبارا من 14 اذار الجاري لغاية 28 منه.

وحظرت ايضا التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى عدا في الحالات الضرورية القصوى وبموافقة غرفة العمليات المشكلة في المحافظات والوحدات الادارية برئاسة المحافظ او المشرف على الوحدة الادارية المستقلة، مبينة ان هذا الحظر يبدأ اعتبارا من 14 آذار لغاية 28 منه.

كما قررت الوزارة تحديد وتقليل الحركة والاستيراد التجاري في المعابر الثلاثة باشماخ وبرويزخان وحاج عمران وتمنح السلطة للمدير العام للجمارك لتنظيم الحركة التجارية بشكل لا يحصل فيه اي تماس بين المواطنين والسواق.

وحددت الوزارة يوم 16 اذار كاخر موعد لمواطني الاقليم كي يعودوا من ايران، وبخلاف ذلك فستكون العودة متاحة بعد الاول من نيسان المقبل.

وشددت الوزارة على المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا التي اصدرتها حكومة اقليم كوردستان وخصوصا التقليل من سفرات نوروز، وعدم جواز تواجد اكثر من عائلة واحدة في مكان معين.

والزمت الوزارة هيأة السياحة اغلاق الاماكن السياحية والمصائف التي تتسبب بتجمع السياح وخلق الازدحامات.

وحظرت الوزارة جميع الانشطة الرياضية لغاية الاول من نيسان المقبل عدا دوري النخبة العراقي الذي تقام عدد من مبارياته في اقليم كوردستان ويتوجب ان تلعب المباريات من دون حضور الجماهير .

ومنحت الوزارة السلطة للمحافظات لتنظيم الاسواق وخصوصا الاسواق الشعبية بشكل يمنع حصول الازدحامات فيها.

وطالبت المواطنين في المناطق المتنازع عليها الالتزام بجميع التعليمات والاجراءات التي اصدرتها حكومة اقليم كوردستان بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وقررت الوزارة تعليق الرحلات الجوية من مطاري اربيل والسليمانية الدوليين مع مطارات بغداد والبصرة اعتبارا من 14 اذار لغاية 28 منه ماعدا الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات منظمة الامم المتحدة والتحالف.(النهاية)