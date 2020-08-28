كوردستان تعلن أعادة فتحت اربيل امام المجموعات السياحية اعتبارا من الاحد

كوردستان تعلن أعادة فتحت اربيل امام المجموعات السياحية اعتبارا من الاحد

المستقلة/- اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان ان محافظة اربيل ستعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي مدن ومحافظات العراق اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها انه “وفقا لقرار المحافظ فرست صوفي فإن اربيل ستفتح سيطراتها لإستقبال المجموعات السياحية”.

وكانت غرفة العمليات في اربيل قد اصدرت مجموعة من القرارات من بينها السماح للاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من داخل اقليم كوردستان وخارجه بالدخول غير انها استثنت المجموعات السياحية .(النهاية)