كوردستان تضع شروطاً امام بغداد لشراء الكهرباء من الاقليم

(المستقلة)… وضعت حكومة كوردستان شروطاً أمام الحكومة العراقية الاتحادية لشراء الكهرباء من الاقليم.

وقال المتحدث باسم وزارة كهرباء كوردستان اوميد احمد في تصريح صحفي تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “معلومات وصلتنا عن نية الحكومة العراقية شراء الكهرباء من الاقليم وتركيا”، مبيناً أن “الوزارة ناقشت هذا الموضوع وقررت الموافقة على طلب بغداد بشروط”.

وأوضح أحمد أن “لا يؤثر بيع الكهرباء لهم على انخفاض كمية طاقة الكهرباء الوطنية في الاقليم، وان توفر بغداد المحروقات للوحدات الكهربائية المتوقفة في الاقليم وان تعطي بغداد الكهرباء من هذه الوحدات”.

وأشار إلى أن “هذه الوحدات هي انتاجية ولكن حاليا متوقفة بسبب عدم توفر الوقود”، مبينا أنه “اذا وافقت بغداد ووفرت لها المحروقات فان حكومة الاقليم ايضا ستوافق على بيع الكهرباء لها من الاقليم”.

وكان وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، أعلن في 28 تموز 2020، البدء باستيراد الطاقة من كوردستان وتركيا، لتجهيز المحافظات العراقية.

فيما، اوضح المدير العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان، ديار بابان ، في 30 تموز 2020، أن الكهرباء التي ستشتريها الحكومة المركزية في بغداد من كوردستان لن تؤثر على ساعات تجهيز الطاقة في محافظات الإقليم.(النهاية)