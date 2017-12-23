كوردستان تصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق هذا الجدول

(المستقلة)… أكد مسؤول في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان هذا الاسبوع.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد عثمان قوله ان “ذوي الشهداء والمؤنفلين، اضافة الى السجناء السياسيين، وموظفي وزارة شؤون الشهداء، سيستلمون رواتبهم لشهر أيلول الماضي، يوم غد الاحد، وذلك حسب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد مؤخراً”.

واضاف عثمان ان “وزارة شؤون الشهداء، لم تبلغ بشكل رسمي من وزارة المالية بايقاف صرف الرواتب، او تأجيل عملية الصرف”، مؤكدا ان “وزارة الشهداء تنتظر استلام رواتب موظفيها يوم الاحد”.

وحسب جدول توزيع الرواتب، الذي اصدرته وزارة المالية، فمن المقرر ان يتم يوم الاحد 24/12/2017، صرف رواتب الوزارات والهيئات التالية:

وزارة المالية والاقتصاد

وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين

وزارة التخطيط

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

هيئة البيئة

هيئة الاستثمار

هيئة النزاهة

المفوضية العليا لانتخابات كوردستان.