كوردستان تسجل 569 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تشخيص 569 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينما اكتسبت 177 حالة الشفاء التام وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة في الاقليم إن الاصابات الجديدة توزعت على النحو الاتي: 323 اربيل، 69 السليمانية، 23 كرميان، 143 دهوك، 11 حلبجة.

وسجل البيان 177 حالة تماثل للشفاء التام وكما يأتي: 93 اربيل، 28 كرميان، 45 دهوك، 11 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 13 مصابا وكالاتي: 9 اربيل، 3 السليمانية، وحالة واحدة في حلبجة.

واجمل البيان عدد الاصابات الكلي في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الفيروس ولغاية الآن بـ19335 اصابة تماثل 10821 مصابا من بينهم للشفاء بينما لا يزال 7815 قيد العلاج، وتوفي 699 مصابا. (النهاية)