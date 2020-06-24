كوردستان تسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل اربع وفيات، و216 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة في الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم بشأن فيروس كورونا المستجد COVID-19انها حجرت 125 جديدا ليضافوا الى 1276 شخصا موجود في الحجر في 31 مكانا مختلفا من بينهم 508 من اربيل و104 من السليمانية و664 من دهوك.

واشار البيان الى الوزارة انها اجرت 1862 فحصا جديدا منها 560 في اربيل و689 في السليمانية و399 في دهوك و214 في كرميان، مبينا النتائج اظهرت اصابة 216 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 41 من اربيل و128 من السليمانية و45 من كرميان و2 من دهوك ، مشيرا الى ان 27 شخصا اكتسبوا الشفاء التام وجميعهم من محافظة اربيل.

واكد البيان ان 4 مصابين توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وهم جميعا من محافظة السليمانية.

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ(15916) شخصا خرج من بينهم (14640) شخصا، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجريت لحد الان 123711 فحصا من بينها 57600 في اربيل و38400 في السليمانية و26793 في دهوك و918 في حلبجة.

اما عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام فقد اشار البيان الى شفاء 1514 مصابا من بينهم 598 من اربيل و748 من السليمانية و130 في دهوك و38 في حلبجة، لافتا الى بقاء 3032 مصابا في المستشفى من بينهم 443 في اربيل و2482 في السليمانية و26 في دهوك و81 في حلبجة.

واجمل البيان عدد المتوفين جراء الفيروس بـ133 حالة وفاة منها 20 في اربيل و111 في السليمانية و2 حالتين في حلبجة. (النهاية)