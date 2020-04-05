كوردستان تسجل حالة وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الإقليم خلال 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ، إن عمليات الفحص التي اجريت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت 852 فحصا منها 640 في اربيل و122 في السليمانية و90 في دهوك، مبينا ان النتائج كانت اصابة 19 شخصا جديدا.

وأوضحت أن 18 اصابة منها سجلت في اربيل منهم 8 رجال اعمارهم (٥٠)، (٥٠)، (٤٠)، (٣٧)، (٢١)، (١٥)، (١٤)، (١٣) عاما، وست نساء اعمارهن (٧٠)، (٦٣)، (٤٣)، (٣٩)، (٣٢)، (٢٧) عاما على التوالي واربعة اطفال اعمارهم (٨)، (٧)، (٢)، (1.4) عاما، مبينا ان جميعهم من الملامسين لمصابين سابقين.

واضافت ان محافظة السليمانية شهدت اكتشاف حالة اصابة وحيدة لرجل في 61 من العمر، مبينا ان الرجل توفي قبل أن تثيبت الفحوصات إصابته بالفيروس.

وأجمل البيان اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدCOVID-19 في اقليم كوردستان بـ(233) شخصا توفي منهم ثلاثة مصابين فيما تعافى 85 مصابا بشكل تام، مبينا ان الباقين مازالوا تحت العناية الطبية.( النهاية)