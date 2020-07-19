كوردستان تحذر مواطنيها من شراء العملة الايرانية

(المستقلة)… اعتبرت غرفة تجارة وصناعة السليمانية بإقليم كوردستان أن التعامل بالتومان الايراني للأعمال التجارية “امر طبيعي” كون التجارة مع ايران تتم عن طريقه.

وقال رئيس الغرفة سيروان محمد في بيان إن “المواطنين يقومون الان بشراء التومان الايراني بهدف جني الارباح”، لافتا الى “انهم يخزنونه ليقوموا ببيعه لاحقاً بسعر أعلى وهذا عمل غير صائب ومن المحتمل ان يتسبب لهم بالخسائر لأنه اشبه بالمقامرة وهم أحرار في الشراء” على حد قوله.

واشار الى أنه “بإمكان المواطنين شراء كمية قليلة من التومان ما يكفي لسفرة او وفق الحاجة واوضاع حياتهم اليومية”.

يذكر ان التومان الايراني يشهد انهيارا غير مسبوق منذ ايام، حيث يباع 100 دولار امريكي مقابل مليونين و500 الف تومان ايراني(النهاية)