كورتوا : هازارد سوف يفجر طاقاته مع المرينجي في الفترة المقبلة

كورتوا : هازارد سوف يفجر طاقاته مع المرينجي في الفترة المقبلة

المستقلة / – دعّم البلجيكي تيبو كوروتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني مواطنه إيدين هازارد مؤكداً بأن اللاعب ستنفجر طاقاته مع المرينجي في الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع إيدين هازارد صيف عام 2019، قادماً من صفوف تشيلسي بمبلغ 100 مليون تقريباً.

ولكن حتى وقتنا هذا لم يظهر النجم البلجيكي إيدين هازارد بالصورة المنتظرة منه بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها طوال الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي.

وتحدث تيبو كورتوا حسب المحطة الإذاعية “كادينا سير” قائلاً “عودة هازارد لمستواه؟ ليس لدي شك في ذلك، أنا متأكد من أننا سنرى أفضل نسخة لإيدين، ستنفجر طاقاته في ريال مدريد”.

وأضاف “إنه لديه الرغبة في إظهار ذلك، أراه جيداً وآمل أن يتمكن قريباً من إثبات ذلك”.

وتابع “قبل إصابته مباشرةً، لعب عدة مباريات جيدة، لكنه كان حظه سيئ بإصابته مرة أخرى، ولم يكن الخروج من تلك الإصابة سهلاً”.

وأكمل “لكن هذا الشهر رأيته يتدرب بشكلٍ جيد، وأنا متأكد من أنه ستنفجر طاقاته، ويعطي الكثير من الأفراح للفريق”.