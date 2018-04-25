“كورتني كارداشيان” تدافع عن مستحضرات التجميل امام الكونغرس

(المستقلة)..تعاونت نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” مع “كين كووك”، رئيس مجموعة العمل” يوم الثلاثاء للتحدث مع قادة الكونغرس بشأن أهمية تحديث تشريعات وقوانين تخص مستحضرات التجميل.

واثناء الإحاطة الإعلامية وأمام عدسات الصحافة، تحدثت “كورتني كارداشيان” (38 عامًا) عن تجربتها مع مستحضرات التجميل وناقشت منتجات العناية الشخصية التي استخدمتها على أطفالها الثلاثة على مر السنين، كما ناقشت ضرورة تحديث قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الذي وضع لأكثر من 80 عامًا؛ لجعل منتجات التجميل أكثر أمانًا، وفق ما غرَّدت به “جنيفر فاسكيز” من فريق “إن بي سي” في واشنطن عبر حسابها على موقع “تويتر”.

ويأتي إصرار “كورتني” على تحديث القانون كونها تهتم لسلامة المنتج الذي تستخدمه؛ لذلك مع تحديث القوانين سيؤدي ذلك إلى تقيد شركات التجميل بكميات المواد الكيميائية التي لا بد استخدامها.

وتألقت “كورتني” لإطلالتها بدلة رسمية سوداء أنيقة نسقتها مع قميص أبيض، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ملساء.

ويأتي ظهورها في هذا اللقاء المهم بعد إعلان إطلاق منتج مستحضرات تجميلها “KOURT X KYLIE” بالتعاون مع شقيقتها “كايلي جينر.