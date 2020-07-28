كوتينيو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي

(المستقلة)… قال جورباتشيان وكيل أعمال البرازيلي كوتينيو: إن الأخير يبدي اهتماما بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من أندية آرسنال وتوتنهام وليستر سيتي بالحصول على خدماته.

وقال جورباتشيان في تصريحات نقلها موقع صحيفة (آس): “ليس سرا أن كوتينيو يرغب في العودة إلى البريميرليج”.

وأضاف: الأمر وارد جدا، وهناك اهتمام حقيقي من اللاعب.

ومع ذلك فإنه ونظرا لتقديم موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية، وبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تشامبيونزليج، قال جورباتشيان إن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت لتوقيع البرازيلي عقد مع نادي إنجليزي. (النهاية)