كوبان ونصف من البرتقال لإزالة آثار البدانة

المستقلة /اقترحت نتائج دراسة جديدة أن تناول ما يعادل كوبين ونصف من عصير البرتقال أو الحمضيات يومياً يزيل أثر البدانة على عملية التمثيل الغذائي. ووجدت الدراسة أن المكونات التي تعطي الحمضيات نكهتها وخاصة مادة “نوبيليتين” توفر حماية من أمراض القلب والسكري.

وأجريت الدراسة في جامعة “وسترن”، ونُشرت في “جورنال أوف ليبيد ريسيرش”. وأظهرت النتائج أن بالإمكان محو الأثر الذي يسببه تناول أطعمة غنية بالدهون والكولسترول عن طريق تناول كوبين ونصف من عصير البرتقال أو الحمضيات الأخرى، أو أكل الكمية التي تعادلها.

وينوي فريق البحث استكشاف الطريقة الكيميائية التي تؤثر بها مادة “نوبيليتين” على خلايا الجسم في أبحاث مقبلة، بعدما توصل إلى أدلة على أن الكمية التي توجد منها في كوبين ونصف من عصير البرتقال تقوم بالحماية من أمراض التمثيل الغذائي.