كوالكوم تتهم أبل بسرقة معلوماتها السرية وإرسالها لإنتل

(المستقلة) … اتهمت كوالكوم شركة أبل بسرقة “مساحات شاسعة” من المعلومات السرية والأسرار التجارية بغرض تحسين أداء الرقاقات التى تقدمها شركة إنتل المنافسة، وفقًا لادعاء المحكمة.

وتأمل كوالكوم أن تقوم المحكمة بتعديل الادعاءات فى دعوى قضائية ضد شركة أبل تتهمها بخرق ما يسمى باتفاقية البرمجيات الرئيسية التى وقعتها الشركتين.

ويقال إن كوالكوم قالت فى ملفاتها الجديدة إن الوثائق المقدمة من خلال عملية الاكتشاف الحالية للمحاكم شملت مراسلات البريد الإلكترونى وتاريخ تطوير شفرة المصدر التى اقترحت أن أبل كانت تعطى معلومات كوالكوم السرية لشركة إنتل.

وقال دونالد روزنبرج المستشار القانونى لشركة كوالكوم لمحطة سى.ان.بى.سى التليفزيونية: “الاستخدام غير القانونى لأسرار كوالكوم التجارية القيمة لمحاولة مساعدة منافس، يحلق بنا بأضرار لا يمكن إصلاحها ويجب ألا يسمح باستمراره.”