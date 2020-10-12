كهربا يصاب بشد في العضلة الخلفية قد تحرمه من اللعب امام الوداد المغربي

كهربا يصاب بشد في العضلة الخلفية قد تحرمه من اللعب امام الوداد المغربي

المستقلة …. تعرض اللاعب المصري ولاعب نادي الاهلي محمود عبد المنعم الملقب ” كهربا ” الى اصابة بشد في العضلة الخلفية بعد لقاء ناديه مع نادي بيراميدز في منافسات الدوري المصري.

اللاعب ” كهربا ” غادر اللقاء مع بيراميدز على أثر اصابته، وظهرت نتيجة التشخيص المبدئي لإصابة كهربا عبارة عن شد في العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يجري أشعة في إحدى المستشفيات بعد لقاء بيراميدز مباشرة.

موقف اللاعب من لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا لن يتم تحديده لغاية الان وبانتظار ظهور نتائج الفحوصات التي قام بها اللاعب لكشف التشخيص الكامل لاصابته.

يذكر أن ” كهربا ” شارك أساسيا وظهر كمهاجم صريح أمام بيراميدز، بينما لعب جونيور أجايي كجناح، لكن كهربا لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من 10 دقائق وغادر ارضية الملعب على اثر اصابته بشد العضلة.