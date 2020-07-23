كهرباء ميسان تكشف عن تعرض خطوطها الداخلية الى اعمال تخريبية 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت فرع توزيع كهرباء ميسان الخميس عن تعرض احد خطوط نقل الطاقة خط 11 داخل المدينة الى عمل تخريبي تسبب في زيادة ساعة انقطاع الكهرباء في المحافظة

وقال بيان الدائرة ان خط 11 نعرض لاعمال تخريب وعبث وللمرة الثانية في غضون ال٢٤ ساعة الماضية يتعرض مغذي الإحصاء ١١ ك.ف ،مشيرالى ان هذا الخط يغذي جزء من منطقة عواشة وسط مدينة العمارة

البيان اوضح بان العمل التخريبي هو من قبل بعض ضعفاء النفوس من خلال رمي سلاسل حديدية على اسلاك الضغط العالي للمغذي بالقرب من المقبرة في حي الحسين القديم ضمن قاطع مركز صيانة و جباية العمارة الأول ،

وذكر ان هذا العمل التخريبي تسبب يوم امس بضرر كبير في القابلو بعد تلامس الإسلاك نتيجة التوصيل فيما بينها ، الذي استمر العمل لصيانته حتى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس المصادف ٢٣ تموز ٢٠٢٠ ، أي ، بمدة عمل ٨ ساعات تقريبا ،

منوها الى انه وعند ساعات الصبح من هذا اليوم أيضا خرج المغذي عن العمل وبعد إجراءات الفحص من قبل فرق الصيانة تم العثور على الخلل وبذات الطريقة التخريبية والموقع ” قرب المقبرة ” ، وقد رفعت ملاكات الصيانة العارض دون حدوث أضرار .

ولفت البيان الى ان البعض يحاول خلق المشاكل للعاملين مما يربك العمل . داعيا المواطنين الى محاربة مثل تلك التصرفات من قبل العابثين التي تضر الشبكة بشكل مباشر باعتبارها ملكاً لهم .