كهرباء ميسان  تستثني المراكز الامتحانية من القطع المبرمج

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان ، الخميس ٢٧ حزيران ٢٠١٩ ، عن استثناء المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة النهائية بالدراسة الثانوية من القطع المبرمج في محافظة ميسان.

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي لـ(المستقلة) بأن الفرع بدأ باستثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج في تجهيز التيار الكهربائي في عموم المحافظة ومن اليوم الأول لأداء الإمتحانات ، والبالغ عددها ( ١٢٥ ) مركزا، مشيرا، الى ان المراكز في مدينة العمارة كانت ( ٨٥ ) ، و في اقضية ( علي الغربي ، المجر الكبير، قلعة صالح ، الكحلاء ، الميمونة ) بلغت ( ٤٠ ) .

وأضاف بريدي أن قسم التشغيل وبعد ساعات متاخرة من الليل هيأ جميع الظروف لاستثناء المراكز وحسب توجيهات الوزارة و الشركة العامة القاعات الامتحانية من خلال حرف الأحمال( ٧٠ ) مغذي، ( ٤٦ ) بمركز المحافظة ، و ( ٢٤) بالاقضية ، لافتا ، الى ان ساعات التجهيز من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر صباحا وسيستمر طيلة فترة الإمتحانات.