 كهرباء ميسان تدخل مغذي جديد للعمل في الكميت

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان السبت ، إدخال مغذي الغدير الجديد ( 11 ك.ف ) للعمل، في قضاء كميت ( 45 كم ) شمال مدينة العمارة ،بعد إنجاز أعماله بنسبة( 100%).

وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر” إن الملاكات الهندسة و الفنية في قسم تنفيذ المشاريع وبدعم من قسم الهندسة الميكانيكية ، انتهت من أعمال استحداث مغذي الغدير (11 ك.ف) وإدخاله للعمل”.

واوضح أن ” المغذي بطول ( 3.5 كم ) يخرج من محطة كميت الثانوية الجديدة (33 / 11 ك.ف ) ، مشيراً إلى أن ، الهدف من استحداثه لفك الاختناقات الحاصلة على مغذي الشهداء المغذي لحي الشهداء فضلا عن ضمان استقرار التيار الكهرباء و أن المغذي الجديد يغذي حي الغدير و منطقة السوق وسط القضاء .

وبين مدير الفرع” إن أعمال المشروع كانت نصب عمود ضغط عالي مدور ومشبك بطول (70) مع الملحقات ، مد قابلو ارضي يخرج من المحطة بمسافة (105م) ، مد أسلاك المنيوم بطول( 10500م ) ، نصب فنجان ضغط عالي ( 210) ،أقراص عازلة ( 24) ، لافتاً ، إلى أن أعمال مشروع المغذي ضمن الخطة الاستثمارية للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب و استعدادات الفرع لفصل الصيف المقبل.