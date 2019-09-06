كهرباء الجنوب : دخول محطة جديدة للعمل  ستسهم باستقرار التيار  بسوق الشيوخ

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الجمعة، عن إدخال محطة الشهيد “رعد حسن سعود” الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف) للعمل ، في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار ، بعد افتتاحها رسميا من قبل المدير العام .

وقال مدير عام الشركة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني ” ان المحطة تضم محولتي قدرة ١١/٣٣ ك. ف ، سعة الواحدة منها ٣١.٥ ام.في.اي ، وسيخرج منها /١٤/ مغذي ١١ ك.ف ، مشيرا ، إلى انها ذات منشأ سيمنز الالمانية” .

واشار الى ان المحطة ستقوم بتغذية احياء” العسكري الاول والثاني ، الزهراء، خنيطلة ، ال مسلم ، وأنها ستقلل الأحمال في محطات سوق الشيوخ القديمة والجديدة والفرات ، مؤكدا، بانها ستساهم بفك الاختناقات” وتقليل العوارض الفنية التي تؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين في القضاء.

واوضح الكنعاني ان مشروع المحطة ضمن تخصيصات الخطة الوزارية الطارئة لخلية الازمة للعام الماضي ٢٠١٨ وبتنفيذ مباشر من قبل ملاكاته بفرع ذي قار وحسب ضوابط وزارة الكهرباء ومدة العمل انجزت وفق ما مخطط لها ، مبينا انها دخلت للخدمة بعد الانتهاء من إجراءات الفحص الهندسي على محولات القدرة الرئيسية وباقي الأجزاء.