كهرباء الجنوب توجه بدعم مشاريع ذي قار بملاكات من البصرة لضمان سرعة الانحاز

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..وجه مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب نشأت كاظم ياسين بدعم المشاريع المنفذة في محافظة ذي قار بكوادر واليات تخصصية ساندة من فروع الشركة في محافظة البصرة لضمان سرعة إنجازها واستكمال مشاريع الخطة الطارئة لخلية الازمة لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والتي ستساهم في تحسين الشبكة الكهربائية في المحافظة .

واوعز ياسين بتعزيز ملاكات الفرع المكلفة بتنفيذ اعمال مشروعي تشييد خطي 33 ك. ف، والخارجان من محطة الخضر الرئيسية 132 ك.ف الى محطتي الفهود والجبايش الثانويتين بملاكات فنية ساندة مع اليات تخصصية من فرع توزيع كهرباء شمال البصرة لضمان انجاز العمل في الوقت المحدد للتخفيف من معاناة اهالي قضائي الفهود والجبايش.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار محمد فيصل رويضي ان الملاكات الهندسية والفنية المنفذة للمشروعين والكوادر الساندة لها من فرع توزيع كهرباء شمال البصرة تبذل جهود استثنائية تواصل خلالها العمل على مدار (٢٤) ساعة وتمكنت من تحقيق نسبة انجاز متقدمة تجاوزت ال ٨٠ ٪ وسيتم انجاز العمل خلال الفترة المحددة من قبل السيد المدير العام.

وأشار رويضي الى ان المشروعين يعدان من مشاريع الخطة الآنية لخلية الأزمة لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والتي اوعز السيد المدير العام بتنفيذها اثناء زياراته السابقة الى محافظة ذي قار بعد اطلاعه على وضع الشبكة الكهربائية فيها لتحسين واقع التجهيز في الاقضية والنواحي التي فيها اختناقات في مصادر التغذية لمحطاتها الثانوية.

وكان المدير العام قد وجه في وقت لاحق من الاسبوع الماضي بتقديم الدعم لملاكات الفرع المكلفة بانجاز مشروع شطر وحل اختناق مغذي منطقة الهرزة في قضاء البطحاء بملاكات فنية ساندة مع الية تخصصية نوع رافعة إنارة من فرع توزيع كهرباء البصرة وقامت تلك الملاكات بانجاز المشروع خلال ثلاثة ايام وهي الفترة المحددة من قبل سيادته للتخفيف من معاناة اهالي القضاء.