كهرباء الجنوب تعلن عن تنفيذ ( ١٥٩) مشروعا في البصرة العام الحالي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..كشفت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب،الاربعاء ، عن حجم المشاريع التي نفذتها في محافظة البصرة منذ إطلاق التخصيصات المالية في منتصف نيسان من العام الحالي ، ضمن خطتها الاستثمارية عبر ملاكاتها بفرعي البصرة و شمال البصرة.

وقال مدير عام الشركة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني : إن ملاكات الشركة في الفرعين نفذوا ( ١٥٩) مشروعا بالمحافظة ، شملت نصب و تأهيل المحطات الثانوية الثابتة و المنتقلة، استحداث وتأهيل خطوط (٣٣ ك.ف ) لتغذية المحطات الثانوية ،استحداث وتأهيل ونقل مصادر تغذية لمغذيات( ١١ ك.ف) ، فضلاً عن إيصال الكهرباء لأحياء و مناطق جديدة ، مؤكدا، بإن نسبة المشاريع المنجزة كبيرة جداً وقد أدخلت للعمل وأسهمت باستقرار التيار الكهربائي وساعات التجهيز قياسا بالأعوام السابقة في البصرة.

وأوضح الكنعاني : تفاصيل الخطة ، بإن (٢١) مشروعاً كان لنصب متنقلات تحويلية جديدة مع التأهيل ، حيث إنجزت مشاريع نصب (١٠) متنقلات ( باب الهوى، الجزيرة ،سوق سوادي ،المربد الجديدة، البهادرية، شارع السيد ،أبو صخير، أبو خميسن الجديدة، أبو حلوه، المهندسين الجديدة ” ، وجاري العمل على نصب محطات ( الرومية ، القصور الرئاسية فضلا عن نصب محولة قدرة رئيسية في محطة خور الزبير ” ، مبينا، بان مشاريع التأهيل الـــ( ٧ ) المنجزة لمتنقلات ” أبي الخصيب ، القبلة ، كوت الحجاج ، البصرة/٢ ،شمال المعقل ، أبو غريب ، الجاهزة ، و جاري العمل على إنجاز المشروع الثامن لتأهيل محطة الجمهورية.

وتابع : إن ملاكات الشركة تعمل على إكمال (٤) مشاريع لإنشاء المحطات الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) ” الصالحية ، سوق سوادي، بريد القبلة، كوت الصلحي ” ضمن الخطة و استعداداً للصيف المقبل ، وان العمل وصل مراحل متقدمة من ألاعمال المدنية .

وأضاف : من ضمن خطة الشركة (٣١) مشروعاً لاستحداث وتأهيل مغذيات( ٣٣ ك.ف ) ، منها (٢٧) أُنجز ، استحداث(١٨) ، وتأهيل عدد (٩) ، فيما هنالك(٤) مشاريع استحداث قيد الإنجاز لمغذيات متنقليتي ” المعهد الصناعي ، المدينة الرياضية ، ومحطتي” مركز البصرة ، شط العرب ” الثانويتين ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) .

واسترسل : بإنه إنجزت ضمن الخطة أعمال(٧١) مشروع استحداث لمغذيات/ ١١ ك.ف / ، و ( ٢١) مشروع تأهيل ونقل مصادر تغذية مع تجهيز مواد ونصب محولة صندوقية ، لافتاً ، إلى إن العمل جاري أيضاً على إنجاز(٤) مشاريع استحداث لمغذيات / ١١ ك.ف / .

واشار الكنعاني الى الانتهاء من العمل بــ(٧) مشاريع لإيصال التيار الكهربائي لأحياء جديدة الاكوات بجزئين في شط العرب ، الصحفيين ، الكوت بالزبير ، الحكيم الثالث في خور الزبير ، قرية العز الشرقية في ناحية الثغر، حي بغداد ضمن قاطع خدمات صناعية حمدان.