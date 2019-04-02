كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

وظهرت في الصور على حسابها على “إنستغرام” في أحد المرافئ الساحلية وهي ترتدي ملابس كاجوال حيث أضافت إلى سروالها كنزة صيفية كاشفة بنقشة النمر وسترة جينز باللون الأزرق الفاتح. إلا أنها لفتت الأنظار في إحدى الصور بنزعها السترة لإظهار تاتو جديد على ظهرها. ولم ترفق الصورة بأي تعليق وحققت أكثر من 100 ألف إعجاب.

وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات التي تراوحت بين إبداء الإعجاب بإطلالات النجمة المميزة دائماً وبين الانتقادات اللاذعة لارتدائها ملابس كاشفة ولنزعها سترتها.

كما بدت الآراء متناقضة بشأن شكل التاتو وجماله. فقد رأى بعض المتابعين أنه مميز فيما أشار آخرون إلى العكس.