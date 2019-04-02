كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها 02/04/2019 مقالات مشابهة انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العالمية لأدنى مستويات 02/04/2019 القبض على ساحر “إيراني” وسط اربيل 02/04/2019 صالح : الامريكيون جاءوا إلى العراق بطلب حكومي 02/04/2019 (المستقلة)… أشعلت الممثلة السورية كندا حنا مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور جديدة لها في ما بدا أنه جلسة تصوير حديثة. وظهرت في الصور على حسابها على “إنستغرام” في أحد المرافئ الساحلية وهي ترتدي ملابس كاجوال حيث أضافت إلى سروالها كنزة صيفية كاشفة بنقشة النمر وسترة جينز باللون الأزرق الفاتح. إلا أنها لفتت الأنظار في إحدى الصور بنزعها السترة لإظهار تاتو جديد على ظهرها. ولم ترفق الصورة بأي تعليق وحققت أكثر من 100 ألف إعجاب. وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات التي تراوحت بين إبداء الإعجاب بإطلالات النجمة المميزة دائماً وبين الانتقادات اللاذعة لارتدائها ملابس كاشفة ولنزعها سترتها. كما بدت الآراء متناقضة بشأن شكل التاتو وجماله. فقد رأى بعض المتابعين أنه مميز فيما أشار آخرون إلى العكس. 2019-04-02 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest