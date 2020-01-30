كندا تدعم الخدمات الصحية للنساء والفتيات وحقوقهن في العراق

(المستقلة)..قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية مساهمة مالية بلغت 20 مليون دولار كندي لدعم الاستجابة الإنسانية التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تركز على المساعدات المنقذة للحياة التي تهدف إلى الحد من معاناة النساء والفتيات في العراق.

وتسهم هذه المساهمة المالية، والتي تقدم على مدى ثلاث سنوات، في دعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في توفير رعاية التوليد الطارئة والرعاية الصحية الإنجابية والجنسية، مما يضمن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له من خلال الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة وتوزيع حقائب الكرامة والرعاية الإنجابية على النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات في العراق.

وتقدم الدكتور أولوريمي سوجنرو، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، بجزيل الشكر لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية على ثقتها قائلا: “نحن ممتنون لكندا على سخائها وكرمها. فلا تزال احتياجات النساء واليافعات، خاصة في مخيمات النزوح، ملحة وحرجة، وسيتمكن الصندوق من خلال الدعم المالي الكندي الجديد من زيادة التدخلات التي تستهدف الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات، بالإضافة إلى الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.”

من الجدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية تعد شريكاً ثابتاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان وداعماً مستمراً لتدخلاته الإنسانية منذ عام 2015، وقد وصل حجم مساهمات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بعد هذا الدعم المالي الجديد إلى 54.9 مليون دولاراً كندياً لدعم المبادرات الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.