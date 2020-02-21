كم مباراة نهائية خسرها الأهلي المصري في تاريخه؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فقد الأهلي فرصة إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بخسارته بركلات الترجيح أمام غريمه التقليدي الزمالك، مساء أمس الخميس، في مباراة كأس السوبر المصري.

الأهلي يعد واحدا من أنجح الأندية في العالم وأكثرها فوزا بالألقاب، كما عانى من مرارة الهزيمة في النهائيات بالبطولات المختلفة على مدار تاريخه.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية المباريات النهائية التي خسرها الأهلي المصري طوال تاريخه.

على المستوى المحلي:

محليا خسر الأهلي 22 مباراة نهائية، بواقع 16 نهائي لبطولة كأس مصر، وكأس السوبر المحلي مرتين، و4 مرات ببطولة كأس السلطان حسين، التي أقيمت بين عامي 1916 و1938.

على المستوى القاري:

الأهلي خسر 7 نهائيات قارية في تاريخه، بواقع 4 في دوري أبطال أفريقيا، ومرتين بكأس السوبر الأفريقي، ومرة واحدة في كأس الكؤوس العربية.

سجل حافل بالألقاب:

في المقابل فإن النادي القاهري، الذي تأسس عام 1907، حقق 120 لقبا في البطولات المحلية والقارية.

الأهلي فاز بلقب الدوري المصري 41 مرة، بجانب 36 لقبا في كأس مصر، و11 في السوبر المحلي، و7 في كأس السلطان حسين، وبطولة كأس الاتحاد المصري مرة واحدة.

وعلى المستوى القاري فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 8 مرات، بجانب 4 ألقاب في كأس الكؤوس الأفريقية، والسوبر الأفريقي 6 مرات، ولقب الكونفدرالية مرة وحيدة.

وفاز المارد الأحمر ببطولة السوبر العربي مرتين، والبطولة العربية لأبطال الدوري والبطولة العربية لأبطال الكأس مرة لكل منهما، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرة واحدة.