كم لقبا حسمه الزمالك بركلات الترجيح؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الزمالك بلقب كأس السوبر المصري، بتغلبه على غريمه الأهلي، بركلات الترجيح، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك حسم الفوز بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، حيث أهدر الفريق الأبيض ركلة واحدة، فيما أهدر الأهلي ركلتين.

ويعد هذا هو اللقب التاسع الذي يحققه الزمالك في تاريخه بالفوز في ركلات الترجيح، وذلك على المستويين المحلي والقاري.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية الألقاب التي حسمها الزمالك طوال تاريخه بالفوز في ركلات الترجيح.

الألقاب المحلية:

الزمالك حقق 3 بطولات محلية بعد الفوز بركلات الترجيح في المباريات النهائية، وذلك في نسخة 2016-2017 من السوبر المصري على حساب الأهلي (3-1)، ثم كأس مصر في الموسم التالي على حساب سموحة (5-4)، ثم النسخة الأخيرة من السوبر على الأهلي مرة أخرى.

الألقاب القارية:

في المقابل تُوج الزمالك بـ6 بطولات خارج مصر عن طريق الفوز بركلات الترجيح، وذلك في دوري أبطال أفريقيا عام 1986 أمام أفريكا سبورت الإيفواري (4-2)، ثم البطولة نفسها عام 1993 على حساب أسانتي كوتوكو الغاني (7-6)، ونسخة 1996 من البطولة ذاتها 1996 أمام شوتنج ستار النيجيري (5-4).

وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقي عام 1997 على حساب المقاولون العرب المصري (4-2)، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2003 على حساب اتحاد جدة (2-1)، ثم الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي (5-3).