كمامة فوتوشوب.. مسؤول يحدث موجة سخرية في مصر

المستقلة / أثارت صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف المصرية ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، والسبب استخدام فوتوشوب لوضع كمامة على وجه سكرتير عام المحافظة.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف صورة يظهر فيها اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة بني سويف برفقة وفد من وزارة السياحة والآثار خلال جولة في المنطقة، ولأنهم لم يكونوا ملتزمين بإجراءات مكافحة كورونا قامت الصفحة بتعديل اللقطة وإضافة كمامات.

وأثارت الصورة سخرية كبيرة كون التلاعب في الصورة كان واضحاً جداً، الأمر الذي أدى إلى اعتذار رسمي وعلني من مكتب المحافظة على نشر الصورة.