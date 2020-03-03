كمامة فاخرة تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

المستقلة /تعرض الفنان الكويتي عيسى المرزوق للكثير من الانتقادات بعد قيامه باستعراض كمامته الفاخرة من “فندي” التي اشتراها للوقاية من فيروس “كورونا” عبر نشره فيديو قصير على حسابه على “سناب شات”.

وقال عيسى في الفيديو الذي نشرته “لها”: ” إن أحداً لم يصدقه عندما قال في وقت سابق إنه سيفعل ذلك، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى بعض التعديلات لتناسب مقاس وجهه”.

وتبين أن سعر الكمامة يصل إلى 190 دولاراً وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها ما يزيد عن 27 ألف مشاهدة.