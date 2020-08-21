كل ما تحتاجه لعلاج “آلم الأسنان” في منزلك

هل تشعر بألم مفاجىء في الاسنان؟ من منا لم يمر بتلك اللحظات المؤلمة.

وبدأ في البحث عن حلول سريعة لتخفيف آلم الأسنان. لذا فإذا كنت تعاني من وجع بالأسنان، فإليك بعض الأعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية التي سوف تساعدك في الحد من تلك الآلام.

أعشاب طبيعية لعلاج آلام الأسنان

جذور الزنجبيل

فإلى جانب فوائدها الأخرى والتي قد تضمن علاج الصداع، واضطراب المعدة. فأنها تستخدم أيضا لتخفيف آلم الأسنان واللثة الناتجة عن التورم أو العدوى، وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا.

وللحصول على علاج فعال: قم بتقطيع شريحة طازجة من جذر الزنجبيل.

ويتم مضغها عند موضع الألم حتى يتمكن عصير الجذر من الوصول للمناطق المصابة بالالتهاب وعلاجها.

الزعتر

يتم استخدام الزعتر بمفرده أو من خلال مزجه مع بعض الأعشاب الاخرى من أجل تخفيف آلم الأسنان.

والذي يتميز بخصائصه المضادة للفطريات، مما يساعد في الحفاظ على اللثة ومقاومة تسوس الأسنان.

الكركم

تميزت عشبة الكركم بفوائدها العلاجية في محاربة مرض السرطان، والحفاظ على صحة الكبد، وتهدئة آلام التهاب المفاصل. كما يتم استخدم تلك العشبة أيضا للتخلص من آلام الأسنان المزعجة.

وللقيام بذلك عليك باتباع تلك الخطوات البسيطة: اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع الماء حتى تتحول إلى عجينة سميكة.

استخدم كرة صغيرة من القطن لوضع المعجون على السن المصاب.

أوراق النعناع فلهذا النبات مفعوله الفعال في تخفيف آلام الأسنان سواء قد قمت باستخدام زيت النعناع أو حتى أوراقه الطازجة.

فإذا كان لديك زيت النعناع، فكل ما عليك هو غمس كرة قطنية في الزيت ثم ضعها على مصدر الألم.

اما إذا اخترت استخدام الاوراق فإليك طريقة الاستخدام: امضغ عدد ورقة إلى اثنتين من أوراق النعناع حتى تصبح مبللة.

ثم ضع الأوراق على السن مصدر الآلم.

بعد بضع دقائق، أزل الأوراق

واغسل فمك بمحلول الماء المالح.

البابونج

حيث يساعد البابونج في علاج الالتهابات ويحد من آلام اللثة والأسنان.

ويمكنك استخدامه بخطوات بسيطة للقضاء على الجراثيم وتهدئة التورم. ضع بعض الماء الدافىء في كوب.

ثم ضع كيس شاي البابونج مع خلاصة الفانيليا وعصير الليمون على الماء الدافىء.

وبعد تنظيف اسنانك بالفرشاة، قم بالمضمضة بالبابونج ثم ابصقه عند الانتهاء.

القرنفل

يساعد القرنفل على تخفيف آلام الفم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، والبكتيريا

كما انه يحتوي على مادة مخدرة للألم. ولاستخدامه اتبع تلك الطريقة:

اخلط 2 قرنفل مطحون مع زيت زيتون أو أي زيت نباتي آخر متوفر لديك. استخدم كرة قطنية لوضع الخليط على مصدر الألم.

إذا لم يتوافر قرنفل مطحون. فيمكنك استخدام حبيتين من القرفل.

عن طريق وضعهما في الفم وتقليبهما باللسان حتى تصبح لينة ويمكن مضغها.

الثوم

حيث يستخدم الثوم منذ القدم كمسكن لآلام الاسنان إلى جانب قتله لأنواع البكتيريا الضارة.

ولاستخدام هذه الطريقة التقليدية: اطحن عدد من فصوص الثوم ليشكل ما يشبه المعجون (ثوم مسحوق). يفضل إضافة رشة خفيفة من الملح.

ثم امضغها ببطء.

وصفات منزلية لعلاج آلم الأسنان

الماء المالح

إذا كنت تعاني من آلم خفيف بالأسنان.

فاستخدام الماء المالح والكمادات الباردة يمكن ان تعالج آلم الاسنان دون الحاجة لزيارة الطبيب.

حيث يعمل الماء المالح، كمطهر طبيعي لتخفيف الالتهابات وعلاج جروح الفم.

ولاتباع تلك الطريقة: كل ما عليك هو خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ. ثم استخدمه كغسول للفم.

الماء الأكسوجيني

حيث تساعد مادة بيروكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide) على قتل البكتيريا، وعلاج امراض اللثة، وتخفيف آلم الأسنان.

كما انها تساعد على تنظيف وتبييض الاسنان.

لذا فإن العديد من أنواع معجون الاسنان تحتوي على تلك المادة.

ولكن عليك ان تتأكد من تخفيفه بشكل صحيح.

وذلك عن طريق خلط 3% من بيروكسيد الهيدروجين مع أجزاء متساوية من الماء واستخدامه كغسول للفم.

أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخفيف آلم الأسنان واللثة الحساسة.

كل ما عليك هو ان تستخدم كيس الشاي دافئا قليلا لوضعه على المنطقة المصابة.

أطعمة تزيد من آلم الأسنان

إذا كنت تعاني من آلم الأسنان أو حساسية الأسنان، فتجنب تناول بعض أنواع الأطعمة حتى لا تزداد حدة الآلام مثل:

1 – مشروبات الصودا: أو ما يعرف باسم المشروبات الغازية.

وذلك نظرا لاحتواء الصودا على مكونين يتسببان في تهيج أعصاب الأسنان المكشوفة هما الحمض والسكر.

2- الآيس كريم: وذلك لبرودته واحتوائه على السكر الذي يمكن أن يجعل الأسنان أكثر حساسية.

3- القهوة الساخنة: فالمشروبات والأطعمة الساخنة يمكن أيضا ان تزيد من آلام الأسنان.

لذا فأنه من الأفضل إضافة بعض الحليب إلى القهوة. حيث يعمل الحليب على امتصاص درجة الحرارة الزائدة في القهوة مما يجعله اقل ضررا على الأسنان.

4- الحمضيات: مثل البرتقال، والليمون، والأناناس، والجريب فروت. 5- 5- الأطعمة الحارة: والتي تحتوي على مواد حارة مثل الشطة والفلفل. وايضا تجنب تناول الأطعمة المالحة، واللحوم. الحلويات: مثل التوفي، والكراميل، والحلويات الصلبة.

6- الأطعمة المحمصة والجافة: مثل المكسرات.

أطعمة تخفف من آلم الأسنان

عندما يشعر الانسان بوجع الأسنان، فإنه يصبح من الصعب تناول أي شيء. ولكن قد ينصح بتناول بعض الأطعمة والتي لن تساعد على تهيج اللثة وتفاقم آلام الأسنان مثل:

تناول البطاطس المهروسة والمعكرونة واللحوم المهروسة.

الشوفان أو حبوب مطبوخة أخرى.

الفواكه الطرية مثل الموز.

الجبن والزبادي والبيض المخفوق.

الخضروات الطرية والمهروسة مثل البازلاء، والفاصوليا، والجزر، والكوسه.

ولكن إذا استمر وجع الاسنان لأكثر من يومين. فعليك بإستشارة الطبيب، للوقوف على مسببات الألم.