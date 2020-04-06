كلية التربية في ميسان تفتتح مشغلا لخياطة الكمامات

(المستقلة)/حيدر الحجاج/..افتتحت كلية التربية في جامعة ميسان مشغلا لخياطة الكمامات في ظل الظرف الراهن لما يشهده العالم من أزمة كورونا.

و قال عميد كلية التربية أ.د.هاشم داخل الدراجي لـ(المستقلة) أن الكوادر الخاصة بكلية التربية من موظفين وطلبة وبإشراف من قبل الدكتور محمد كاظم الهاشمي المعاون الاداري ونخبة من المتطوعين قاموا بتوفير الكمامات ذات المواصفات الجيدة لتوزيعها على أبناء ميسان من الملاكات الصحية والقوات الأمنية وقوات الحشد التي تسهم في تعفير وتعقيم الأحياء السكنية في المحافظة.

وأكد الدراجي استمرار هذه النخبة بالعمل لتوفير الكمامات وتوزيعها بشكل دوري لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الميساني

على صعيد متصل قال عميد كلية التربية أن نخبة من الأساتذة والموظفين واستجابة لنداء المرجعية بالتراحم بين أبناء الشعب العراقي قاموا بتوزيع أكثر من ١٤٥ سلة غذائية انطلاقاً من الواجب الوطني والأخلاقي اتجاه العوائل الميسورة الدخل.

واشار الى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمعطيات الكلية الإنسانية والتي تنوعت في هكذا أزمات حيث بادرت الجامعة وكلياتها في ربط المجتمع الميساني بصرحها المتمثل بجامعة ميسان الذي دأب على هكذا مبادرات إنسانية لتعزيز التعاون بينه وبين المجتمع متمنيا دوام الصحة والسلامة لعراقنا الحبيب.