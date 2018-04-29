كليبها الغنائي الجديد “توتة” لهيفاء وهبي تتخطي حاجز الـ2 مليون مشاهدة في 10 أيام

(المستقلة) …. تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تحقيق النجاح من خلال كليبها الغنائى الجديد “توتة” الذى تم طرحه مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وبعد مرور 10 أيام فقط على طرحه نجح الكليب فى كسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة، والأغنية هى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى بلازن.

من ناحية أخرى، قدمت هيفاء وهبى مسلسل “الحرباية” فى شهر رمضان الماضى مع المنتج ممدوح شاهين، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدى، وشارك فى بطولته منذر رياحنة، وعمرو واكد، ودينا، ورحاب الجمل، وخالد كمال، وجميل برسوم، وعايدة رياض، ومحمد الكيلانى، وحمزة العيلى.