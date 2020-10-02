كلوب ينافس أنشيلوتي على جائزة الأفضل في الدوري الانجليزي

كلوب ينافس أنشيلوتي على جائزة الأفضل في الدوري الانجليزي

المستقلة / -أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن المدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في المسابقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الاختيارات ضمت كلًا من الألماني يورجن كلوب (ليفربول)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (إيفرتون)، الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز (ليستر سيتي)، والإنجليزي دين سميث (أستون فيلا).

يذكر أن فرق ليستر سيتي وليفربول وإيفرتون، تتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، بينما أستون فيلا في المركز الرابع بـ6 نقاط.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، بـ4 مواجهات أبرزها بين تشيلسي وكريستال بالاس، وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.