كلوب يفضل مواجهة ال”سيتي” على ملعب الاتحاد

(المستقلة)..قال مدرب ليفربول يورجن كلوب إن ناديه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع المقبل بملعب الاتحاد وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة كوفيد-19.

وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاما أمام سيتي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، قرارا حول ملعب المباراة من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة.

وقال كلوب قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء “بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها”.

وقد تنقل السلطات المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج ستاد الاتحاد للاحتفال باللقب.

وأضاف المدرب الألماني: “لا أدري كيف سيكون الأمر لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة”.

وختم: “بعيدا عن ذلك سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه لكني أفضل إقامة المباراة في مانشستر.. سأنتظر حتى التأكيد النهائي سواء حدث ذلك أو لا.. سيمثل الأمر تحديا للناديين”.