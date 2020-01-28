كلوب يعلن مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، غياب نجمه السنغالي ساديو ماني عن المباراتين المقبلتين للفريق بسبب الإصابة، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية تعافيه تسير بشكل جيد.

ماني تعرض لإصابة عضلية في مواجهة ولفرهامتون، الخميس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غاب على إثرها عن مباراة شروسبري تاون، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، إن غياب ماني سيستمر لأسبوعين مقبلين، بالإضافة لفترة الراحة الشتوية لأندية البريمييرليج.

وأضاف المدرب الألماني أن الجناح السنغالي سيكون جاهزا للمشاركة بعد هذه المدة، مشددا على أن إصابته ليست خطيرة.

وأتم كلوب تصريحاته في هذا الصدد بقوله إن ضغط المباريات هو السبب الرئيسي في تعرض اللاعبين للإصابات، لا سيما الإصابات العضلية.

وبهذا يغيب ماني صاحب الـ27 عاما عن مواجهة وست هام، الأربعاء، المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي، ولقاء ساوثامبتون في الجولة 25، يوم 1 فبراير/شباط المقبل.

ويستأنف ليفربول مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 فبراير بمواجهة نوريتش سيتي، بعد انتهاء العطلة الشتوية.

يذكر أن ماني شارك في 31 مباراة مع الليفر هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة من 23 مباراة، متقدما بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي خاض 24 لقاء.