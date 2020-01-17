كلوب يصف تغيير موعد أمم أفريقيا بالكارثة

المستقلة / حسام الدين جمال / يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تغيير موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 من الصيف إلى الشتاء بالكارثة، نظرا لتأثيره على اللاعبين الأفارقة في صفوف فريقه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن الأربعاء الماضي عن إقامة النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021” في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بدلا من إقامتها في منتصف العام، ما يعني أنها ستكون في منتصف الموسم وليس نهايته.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي: “أحترم بطولة كأس الأمم الأفريقية، أحبها وشاهدت العديد من المباريات في البطولة، ولكن إقامة البطولة فى منتصف الموسم أمر كارثي”.

وأضاف المدرب الألماني: “القرار ليس في صالح اللاعبين، لقد قرروا دون سؤال اللاعبين أو المدربين”.

وأتم: “سنعاني من أزمة بسبب غياب عدة لاعبين أفارقة عن صفوفنا في منتصف الموسم المقبل، بالطبع لن نتجه إلى التخلص منهم لكن ما حدث سيجعلنا نفكر كثيرا قبل ضم أي لاعب أفريقي”.

ويضم ليفربول في صفوفه ثلاثي أفريقي دولي، هم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.