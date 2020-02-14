كلوب يؤجل حسم موقف صلاح من أولمبياد طوكيو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تأجيل حسم موقف لاعبه المصري محمد صلاح، من المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوريتش سيتي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يحتاج إلى معلومات إضافية لاتخاذ قرار بشأن السماح لصلاح، بالمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه لا يريد أن يخسر لاعبا مهما قبل انطلاق الموسم، لكن في الوقت ذاته يوجد عدة جوانب يجب التفكير فيها والتروي قبل اتخاذ قرار.

وكان شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أعلن في وقت سابق أن صلاح سيكون بين الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب في طوكيو، في حال وافق ليفربول على ذلك.

وتشارك منتخبات الشباب تحت 23 عاما في الأولمبياد، مع استثناء 3 لاعبين فوق هذا السن، ويأمل مسؤولو المنتخب المصري أن يكون صلاح (27 عاما) أحدهم.

وحال انضم صلاح لمنتخب بلاده في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، سيغيب عن تحضيرات ليفربول للموسم الجديد، كما سيغيب عن انطلاقة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.