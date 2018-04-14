كلهم ابنائي رابع عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عرض بمركز الإبداع الفني – بساحة الأوبرا- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافيةفي التاسعة مساء اليوم الجمعة ١٣ ابريل ضمن فعاليات مواسم نجوم المسرح الجامعى ،العرض المسرحي ” كلهم أبنائي” ، إنتاج جامعة عين شمس .

العرض من تأليف الكاتب الامريكي ” آرثر ميللر “،إخراج “نور عبدالله”.

كما كرم المخرج الكبير/ خالد جلال النجمة إيمان سيد ، خريجة المسرح الجامعي ومركز الابداع الفني ، والتي بدأت حياتها الفنية علي مسرح جامعة عين شمس .

يحمل المهرجان شعار (عودة الروح) ودورة العام الحالي تحمل إسم الفنانة الراحلة فاطمة علي إحدي بطلات المسرح الجامعي .

تستمر فعاليات المهرجان حتي 19 إبريل الجاري .