كلمة الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للسكان

المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي

“نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلي زيادة الوعي لدي كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود.

لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية فى مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

واليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى ال ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية”.