كشف أسماء أعضاء لجنة تنفيذ صفقة القرن

المستقلة /كشفت قناة عبرية الليلة النقاب عن هوية أعضاء اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية حول تنفيذ بنود صفقة القرن وعلى رأسها ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت قناة “كان -11” العبرية أن البيت الأبيض اختار أعضاء اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية التي ستبحث في مسألة بسط “سيادة الاحتلال” على المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من صفقة القرن.

وبينت القناة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر اختيار أعضاء اللجنة بنفسه وهم السفير الأمريكي في “إسرائيل” – ديفيد فريدمان – والمستشار الكبير للسفير “آرية ليتستون” ، بالإضافة للمسئول عن الشئون الإسرائيلية – الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي “سكوب لايت”.

كما تضم اللجنة عن الجانب الإسرائيلي كلاً من : السفير الإسرائيلي في واشنطن ” رون درامر” والوزير الحالي في حكومة الإحتلال “يريف ليفين” ، بالإضافة لمدير عام مكتب رئيس وزراء الاحتلال ” رونين بيرتس”.