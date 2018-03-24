كسر رأس ابنته الرضيعة لأنه أراد ابنًا

(المستقلة)… ضرب أب ابنته الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، لأنها كانت “متقلبة المزاج” للغاية، ولأنه كان يتمنى مولودا ذكرا بدلا منها.

وضرب جيسون بيتنر (33 عاما) ابنته الرضيعة، بشراسة محمومة، مما أدى إلى إصابتها بضرر بالغ في الدماغ و12 كسرا في مختلف أنحاء جسدها الغضّ.

وبدأت الشرطة تحقيقا عقب إحضار الأب للطفلة إلى المستشفى قائلا إن حادثا أليما قد وقع لها، واشتبه الأطباء بالأمر، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الوالد وهو الآن قيد التحقيق، حيث يواجه تهما بمهاجمة وتهديد حياة طفلته، بحسب صحيفة “Mirror”.