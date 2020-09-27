كريم عفتان : وجود مصالح سياسية في تفتيت الاقضية وربطها بالاخرى

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار كريم عفتان ، وجود مصالح ومكاسب سياسية للبعض في تفتيت الاقضية وربطها باخرى ، في الانتخابات المقبلة.

وقال عفتان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان سعي البعض الى وضع دوائر انتخابية وفق مقاسات خاصة تخدم اهدافهم ومصالحهم السياسية ، امر لايمكن القبول به وسنقف ضده بقوة “.

واضاف :” ان هناك عددا غير قليل من النواب يرفضون هذا التقسيم والربط ويطالبون بدوائر انتخابية تحفظ للجميع حقهم وحريتهم في اختيار من يرونه مناسبا للبرلمان المقبل”.