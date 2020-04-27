“كريم” العراق توفر خدمة توصيل الاحتياجات الرئيسية للمواطنين

(المستقلة)..أعلنت شركة كريم عن إطلاق خدمة “توصيل” والتي توفر من خلالها خدمة توصيل الأغراض والاحتياجات الرئيسية للمواطنين العراقيين من المطاعم والأسواق الغذائية والصيدليات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع إجراءات حظر التجول في العراق وتقليل تنقلات العراقيين في ظل الظروف الحالية وفي سبيل تسهيل حصولهم على مستلزماتهم الرئيسية دون الحاجة للخروج من المنزل، فضلاً عن توفير دخل للكباتن في هذه الظروف الاستثنائية.

وتقدم شركة “كريم” هذه الخدمة من خلال تطبيقها لحجز الرحلات، مخصصةً ضمنه فئة ” توصيل” التي ستمكّن المستخدم من تعبئة تفاصيل الطلب في خانة التفاصيل، أو الاتصال بالكابتن لتزويده بها، وتحديد مكان الاستلام والتوصيل، مع إمكانية متابعة الطلب عن طريق نظام التتبع المتوفر على التطبيق. حيث تمكن هذه الخدمة المواطن تحديد موقع أقرب مخبز أو سوق غذائي أو صيدلية كنقطة انطلاق وموقع منزله كنقطة التسليم، وتوفر أيضاً امكانية توصيل الطرود والاغراض من مكان الى آخر.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير عام شركة “كريم” في العراق، محمد حسن محمد: ” ينبثق إطلاق خدمة التوصيل في العراق في صلب أولوياتنا الرامية الى تسهيل حياة الناس، وهو الوعد الذي قطعناه منذ دخولنا سوق العراق وبدء تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة عن طريق التطبيقات الذكية في عدة مدن في العراق، ونستكمل اليوم مسيرتنا بإطلاق خدمة “توصيل” لتسهيل توصيل المستلزمات الرئيسية للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لقد عمل فريق عمل كريم منذ اليوم الأول لحظر التجول على تقديم مقترحات لخدمة المواطن في هذه الظروف الاستثنائية، من ضمنها توفير خدمة توصيل الطاقم الطبي ونعمل مع الجهات المعنية ليرى هذه المقترح النور”.

ويأتي إطلاق كريم لهذه الخدمة، كإحدى الحلول التي تضمن تقليل تنقل المواطنين، وهي إحدى الحلول المُوصى بها من الجهات الحكومية في عدة بلدان في المنطقة والعالم، خلال فترة الحظر لتفعيل خدمة التوصيل ولتقليل التزاحم في الأماكن العامة.

وقد أوصت شركة كريم جميع كابتينها بالالتزام بإرشادات وتعليمات الوقاية والتعقيم الموصى بها من قبل وزارة الصحة وإتباعها خلال عملية التوصيل والتي تشمل ارتداء كمامة وجه وقفازات والتعقيم المستمر،بالإضافة الى ترك مسافة آمنة خلال عملية التوصيل، ومن ضمن الاجراءات الاحترازية الاخرى طلب الشركة من زبائنها الجلوس في المقعد الخلفي عند لضمان مسافة ابتعاد احترازي بين الزبون والكابتن.

علماً بان شركة كريم تقدم هذه الخدمة ضمن الساعات المسموح بها من قبل الجهات المعنية.