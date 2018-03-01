كريستين ويج مرشحة لدور الشريرة في Wonder Woman 2

(المستقلة)..أكدت بعض المصادر لموقع مجلة Variety أن الممثلة كريستين ويج هي الاختيار الأول لدور الشريرة “شيتا” في الجزء الثاني من Wonder Woman، ولم تعلق الشركة على الخبر.

أصبح ذلك الدور أكثر الأدوار المستقبلية أهمية بالنسبة للشركة منذ أن أعلنت عن تاريخ إصدار الجزء الثاني، الذي هو الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الذي سيكون من كتابة وإخراج باتي جنكنز.

وأضافت المصادر أن ويج كانت دائمًا في أعلى قائمة المخرجة للممثلات ذلك الدور، وأن جنكنز تحدثت معها عن الدور.

ورغم أنه غير مؤكد سواء ستقوم ويج بالدور أم لا، إلا أنها عقدت إجتماع بينها وبين بعض المديرين التنفيزيين لتحديد مستقبل كريستن مع الدور.

قد يعرف البعض كريستن ويج من أدوارها في Bridesmaids، وGhostbusters، وMother!، وThe Martian، وقد يكون Wonder Woman 2 أول عمل لها من أفلام القصص المصورة.

أنكرت شركة Warner Bros مؤخرًا انسحاب جال جادوت من دورها كالبطلة الخارقة – بعد أن إنتشرت أنباء عن خروجها من العمل بسبب علاقته بالمنتج المتهم بالتحرش الجنسي بريت رتنر – مؤكدين أنه لم يعد من فريق العمل بعد.