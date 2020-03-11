رونالدو يعود إلى البرتغال بعد ايقاف الدوري الايطالي وتفشي فايروس كورونا

المستقلة … كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، غادر إيطاليا، وعاد إلى البرتغال، في ظل تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وصدر قرار بإيقاف الدوري الإيطالي رسمياً حتى 3 إبريل المُقبل.

واتجه رونالدو للبرتغال ليبتعد عن الفيروس المتفشي في إيطاليا، وليبقى مع والدته التي تتواجد بأحد المستشفيات في ماديرا، عقب تعرضها لسكتة دماغية مؤخراً.

وتشير التقارير إلى أن رونالدو قد يبقى عدة أيام في البرتغال، برفقة صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة.

يُذكر أن رونالدو خاض مباراته رقم 1000، بمشاركته في فوز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدفين دون رد، في منافسات الجولة 26 للكالتشيو، قبل صدور قرار إيقاف المسابقة.