كريستيانو رونالدو وميسي سيغيبان عن حفل جوائز “فيفا”

(المستقلة) … كشفت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي مهاجم برشلونة، سيغيبان عن حفل جوائز “فيفا”، اليوم الاثنين، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، لعام 2018.

وقال أليساندرو أليساتو، مراسل شبكة (سكاي سبورت)، عبر حسابه على (تويتر)، إن “رونالدو لن يتواجد في لندن غدا، لحضور حفل الفيفا لجوائز الأفضل”.

وكان النجم البرتغالي قد غاب أيضًا، عن حفل يويفا الأخير، الذي شهد تتويج زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لهذا العام.

وبدورها، أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتلونية، أن “ميسي كان ينوي السفر إلى لندن لحضور الحفل، بعد ترشيحه للدخول في التشكيل المثالي للعام الحالي 2018، مع ترشيح هدفه أمام نيجيريا في بطولة كأس العالم لحصد جائزة بوشكاش”.

وأضافت أن “هناك تغيير في قرار ميسي، فاللاعب قد لا يسافر إلى الحفل، لأسباب شخصية دون توضيحات أكثر إذا ما كان هذا هو القرار النهائي أم لا”.

الأرجنتيني لم يترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الأولى منذ عام 2007، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن الثلاثي النهائي المرشح وهو “محمد صلاح”، “كريستيانو رونالدو” و”لوكا مودريتش”.